Капитальная стройка: нищий фермер из Китая сколотил миллиарды для дочери

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Марат Селезнев. Выше Цукерберга и Баффетта — богатейшая женщина Китая Ян Хуэйянь сумела обогнать многих именитых миллиардеров по показателю увеличения собственного благосостояния. В ее распоряжении сегодня акции крупной строительной компании стоимостью почти 30 миллиардов долларов. На вершину она попала благодаря усилиям отца, который когда-то был бедным крестьянином и с трудом находил деньги на собственное образование. Как у него получилось сколотить капитал для дочери — в материале РИА Новости.

Папина дочка

Для самой богатой женщины Китая, да и всей Азии — 36-летней Ян Хуэйянь — 2018 год начался удачно. Всего за несколько дней контрольный пакет акций компании-девелопера Country Garden принес ей шесть миллиардов долларов. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, к 12 января состояние Ян увеличилось почти до 30 миллиардов долларов.

По показателю прироста богатства она заняла второе место в мире, уступив лишь основателю Amazon Джеффу Безосу. Последний заработал 8,5 миллиарда долларов с начала года. При этом Ян Хуэйянь опередила главу Facebook Марка Цукерберга (плюс 4,5 миллиарда долларов), руководителя Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта (плюс 3,5 миллиарда долларов) и своего китайского коллегу по строительному бизнесу, председателя совета директоров Evergrande Хуэй Ка Яня (плюс 2,8 миллиарда долларов).

© AP Photo / Nati Harnik Американский предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт © AP Photo / Nati Harnik Американский предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт

Country Garden по итогам 2016 года (отчет за 2017-й пока не опубликован) сумела нарастить доходы на 35 процентов, они превысили 20 миллиардов долларов, а прибыль достигла двух миллиардов долларов. Компания приняла активное участие в процессе китайской урбанизации: дома Country Garden можно найти в более чем 300 городах КНР. Кроме того, девелопер проник в Малайзию, Австралию и Индонезию. Сегодня в компании трудятся свыше 70 тысяч человек.

А началось все больше 20 лет назад, в начале 1990-х годов, когда предприимчивый фермер, выходец из беднейших слоев населения Ян Гоцян решил заняться строительством. Сегодня он является председателем совета директоров Country Garden, а большую часть акций компании бизнесмен передал своей дочери Ян Хуэйянь.

Миллиардер от сохи

Ян Гоцян никогда не забывает о своем бедном детстве и юности. Он очень хотел учиться, но денег всегда не хватало. Ему приходилось не раз оставлять школьную парту — и зарабатывать на жизнь земледелием, однако зачастую средств на образование все равно не хватало, хотя и стоило оно всего семь юаней в год. Тем не менее старательного ученика заметили, и Ян Гоцян получил стипендию. Даже "культурная революция" не смогла помешать ему: в книжных магазинах учебников уже было не найти, но он откапывал их на свалках, а потом обменивался ими со своими друзьями.

Будущий глава Country Garden занимался самообразованием и успевал зарабатывать деньги фермерством. На то, чтобы собрать стартовый капитал, ушло много лет — только на пороге сорокалетия, в 1992 году, Ян Гоцян имел на руках достаточно денег, чтобы купить практически за бесценок несколько участков невостребованной земли. Четкого плана у него не было, он лишь вложил средства в то, что кормило его всю жизнь.

Ставка оказалась верной. Строительный бум середины 1990-х сделал свое дело, и Ян Гоцян возвел на приобретенной земле небольшие дома с дешевыми квартирами. К слову, доступность до сих пор остается одним из главных отличий недвижимости от Country Garden: квадратный метр в среднем стоит шесть тысяч юаней, что меньше тысячи долларов. Представители зарождающегося среднего класса Китая стали первыми клиентами земледельца-строителя. Полученные деньги Ян Гоцян инвестировал в расширение собственного бизнеса, который начал приносить миллионы и миллионы долларов.

Семья превыше всего

Ян Гоцян решил во что бы то ни стало обеспечить дочери достойную жизнь. Помня о своем трудном детстве и важности образования, он отправил Ян Хуэйянь учиться в США. Дочь бизнесмена успешно окончила Университет штата Огайо и получила степень по экономике и менеджменту.

Перед тем как провести IPO Country Garden на Гонконгской бирже, отец передал дочери 70 процентов компании. Размещение акций в 2007 году принесло 1,6 миллиарда долларов (сравнимо с итогами IPO Google в 2004 году — 1,67 миллиарда долларов), а затем в течение года бумаги подорожали, вдвое увеличив состояние Ян Хуэйянь.

Сейчас Ян Хуэйянь владеет 55 процентами акций компаний, и они стоят почти 30 миллиардов долларов. Ян Гоцян сохраняет пост председателя совета директоров Country Garden.

"Жизнь несправедлива — смирись с этим. Миру наплевать на твое самоуважение. Мир ждет от тебя достижений" — Ян Гоцян любит это высказывание другого миллиардера, Билла Гейтса.

Свои достижения китайский бизнесмен, поднявшийся с самого низа, использовал для того, чтобы его дочь как можно реже сталкивалась с несправедливостью жизни. О своих соотечественниках он тоже не забывает — предприниматель занимается благотворительностью, в частности финансирует школы для детей из бедных семей.