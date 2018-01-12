Комиссия СФ планирует обсудить с ведомствами финансовый суверенитет России

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите суверенитета намерена в рамках весенней сессии парламента обсудить финансовый суверенитет России с участием представителей Центробанка и Росфинмониторинга, других профильных ведомств, сообщил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов.

"Наша комиссия по защите госсуверенитета планирует в рамках весенней сессии обсудить вопросы финансового суверенитета России с участием Центробанка, Росфинмониторинга, профильных ведомств", — сказал Климов.

Он добавил, что эта тема не войдет в ежегодный доклад комиссии, который планируется представить сенаторам в начале февраля. "Это новая тема, ее нужно обсуждать, проводить совещания с экспертами, специалистами", — пояснил сенатор.

Климов сказал, что это вопрос очень серьезный, который требует "аккуратного, системного подхода".

Он также сообщил, что в ежегодном докладе комиссии будет представлена комплексная оценка суверенитетов ведущих стран в финансовой, технологической и иных сферах. "В рамках G20 Россия входит в первую пятерку", — сказал сенатор.