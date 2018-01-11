В январе Минфин закупит валюту на 15,1 миллиарда рублей в день

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минфин с 15 января по шестое февраля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 15,1 миллиарда рублей в день.

Каждый рабочий день Банк России будет совершать сделки на торгах Московской биржи. Деньги будут зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ.

Таким образом, в январе 2018 года ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется на уровне более 257 миллиардов рублей.

Из-за изменения порядка определения объема дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета, в расчет объема покупки иностранной валюты в январе 2018 года не включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки. Начиная с февраля 2018 года, величина указанной корректировки будет включаться в месячный объем покупки (продажи) иностранной валюты.

В феврале прошлого года министерство финансов начало покупать валюту, чтобы уменьшить зависимость курса рубля от волатильности цен на нефть. На эти цели выделяются нефтегазовые доходы бюджета. Как заявили в ведомстве и ЦБ, влияние таких операций на российскую валюту должно быть нейтральным.