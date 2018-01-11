Калужская область продолжит развивать диверсифицированную экономику

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Калужская область не планирует становиться монорегионом и продолжит развивать диверсифицированную экономику, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Анатолий Артамонов.
По его словам, нельзя выстраивать региональную экономику одного профиля.
"Посмотрите на советское наследство – моногорода. Это наша беда. Они себя не оправдали. Неслучайно для их развития разработана отдельная государственная программа. И мы ни в коем случае не хотим становиться монорегионом", — пояснил губернатор.
"После введения санкций в 2014 году люди стали меньше покупать машины и сложную бытовую технику, и эти рынки обвалились. Мы это сразу почувствовали на себе. Если бы регион в еще большей степени зависел от этих видов продукции, возникли бы серьезные сложности. Но у нас сохранилась оборонка, производство строительных материалов, развивается фармпроизводство", — сказал Артамонов.
По словам губернатор, если гипотетически предположить, что границы вокруг Калужской области закроются, регион полностью сможет себя обеспечить
"В регионе для этого производится достаточное количество молока, мяса, овощей и зерна. Мы выпускаем автомобили, телевизоры, бумагу, компьютеры. Даже креветки и черная икра у нас есть", – отметил он.
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