БЕРЛИН, 10 янв — РИА Новости. В Siemens ждут разъяснений арбитражного суда Москвы, отклонившего иск российской "дочки" немецкого концерна к структурам Ростеха, заявил РИА Новости представитель концерна Вольфрам Трост.

"Нам известно о решении суда. Мы будем ждать разъяснений суда по принятому решению, но мы по-прежнему намерены предпринять все необходимые шаги для защиты наших интересов", — заявил он.

Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам Ростеха — ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций, сообщило в среду агентство РИА Новости.