МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. "Ростех" доволен решением суда по иску "дочки" Siemens по "крымским турбинам": оно создало прецедент, доказывающий, что требовать от компаний РФ соблюдения санкций США и ЕС в России незаконно, заявили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

"Мы довольны, суд доказал нашу правоту. Фактически в России создается прецедент, который доказывает, что требовать от российских компаний соблюдения санкционных ограничений США и ЕС на территории РФ — незаконно", — сказали в "Ростехе".

Ранее в среду арбитражный суд Москвы отклонил иск российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха" — ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

Истец, производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), просил признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ.