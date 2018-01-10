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Экономика

"Дочка" Siemens обжаловала отказ суда арестовать "крымские турбины"

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20:0510.01.2018
(обновлено: 21:18 10.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЗдание компании Siemens в Москве. Архивное фотоЗдание компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха" — ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Вывеска на здании компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Суд отклонил встречный иск "Ростеха" к "дочке" Siemens по крымским турбинам

Истец, производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), просил признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Аюна Цыдыпова.

По окончании заседания представитель СТГТ не смог сообщить РИА Новости, будет ли компания обжаловать решение суда первой инстанции.

Параллельное дело

Арбитраж Москвы 14 декабря отклонил встречные иски самого концерна Siemens и структур госкорпорации "Ростех" по поставкам тех же турбин. Siemens в иске к ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей: договора между СТГТ и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю в качестве применения последствий недействительности сделки. СТГТ в том деле выступает соистцом.

Центральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Суд отказал "дочке" Siemens в приостановке рассмотрения иска по турбинам

Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты, как пояснял представитель Siemens, предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПрикипел душой
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Прикипел душой

Подробности заседания

На заседании в среду ответчики также заявили встречный иск к СТГТ, в котором потребовали признать недействительными те же три пункта контракта на поставку турбин. Однако суд вернул его структурам Ростеха, отказавшись принять к рассмотрению. Суд также отклонил ходатайство СТГТ о приостановлении производства по делу до вступления в силу судебного акта по иску Siemens.

Логотип компании Siemens. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
"Ростех" предлагал Siemens выкупить крымские турбины, рассказал Чемезов

В своем выступлении истец повторил тезисы, звучавши ранее в первом деле. По его словам, заключение контракта с ОАО ТПЭ произошло под влиянием обмана или существенного заблуждения. Он заявил, что, если бы истец знал о намерении ответчика поставить турбины в Крым, а не в Краснодарский край, контракт не был бы подписан. Истец также заявил, что даже после передачи ОАО ТПЭ турбин ООО ТПЭ первый ответчик продолжал вводить поставщика в заблуждение относительно места назначения турбин.

Ответчики назвали иск СТГТ злоупотреблением правом, поскольку он, по их мнению, подан в защиту чужого интереса, а именно в интересах компании Siemens, чтобы избавить ее от возможной ответственности за нарушение санкций Евросоюза. Единственной противозаконной целью иска, как заявили представители ТПЭ, является попытка заставить исполнять санкции ЕС на территории России. По словам ответчиков, это противоречит основам российского правопорядка и нарушает суверенитет РФ. Ответчики также заявили, что у истца не возникло умаления имущественных благ в результате исполнения контракта и он не доказал факт обмана со стороны ТПЭ до заключения контракта.

Первые высказывания сторон

Немецкий концерн считает, что в Крым незаконно были поставлены предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Газотурбинная электростанция в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Конец "крымского турбинного скандала": немцы построят нам еще ТЭС

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения. Вместе с тем Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Michail Fresko
".. Российская "дочка" немецкого концерна Siemens" подает иски к Российским оборонным предприятиям ?
Пятая колонна на марше ?
20:20
10.01.2018
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holodokoho
Хрен вам. Что упало, то пропало.
20:10
10.01.2018
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