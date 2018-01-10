Суд отказал "дочке" Siemens в приостановке рассмотрения иска по турбинам

Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (153)

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Суд отказался приостановить по просьбе "дочки" немецкого концерна Siemens рассмотрение ее иска к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитражный суд Москвы в среду рассматривает иск "дочки" Siemens к двум структурам "Ростеха" об истребовании у ответчиков четырех турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

На заседании представитель истца попросил приостановить рассмотрение иска. "Полагаем, что рассмотрение данного дела невозможно до вступления в законную силу судебного акта по иску Siemens…, просим приостановить производство по делу", — сказал представитель "дочки" Siemens.

"Ходатайство… о приостановлении производства оставить без удовлетворения", — сказала судья Аюна Цыдыпова.