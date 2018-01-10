Суд отклонил встречный иск "Ростеха" к "дочке" Siemens по крымским турбинам

Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (153)

Вывеска на здании компании Siemens в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании компании Siemens в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Структуры "Ростеха" заявили встречный иск к российской "дочке" немецкого концерна Siemens, потребовав признать незаконными пункты контракта, определяющие место назначения турбин, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд встречный иск к рассмотрению не принял.

Арбитражный суд Москвы в среду рассматривает иск "дочки" Siemens к двум структурам "Ростеха" об истребовании у ответчиков четырех турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

Заявив встречный иск, представитель "Ростеха" в суде отметил: "Три пункта контракта нарушают основные принципы российского права, противоречат публичному порядку".

Представитель "дочки" Siemens в свою очередь попросил оставить встречный иск без рассмотрения, указав, что аналогичные требования суд отклонил в параллельном процессе — по иску самого Siemens к тем же ответчикам.

"Суд определил встречное исковое заявление возвратить", — сказала судья Аюна Цыдыпова, уточнив, что это не препятствуют повторному обращению с подобными требованиями.