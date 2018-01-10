Госдума отклонила законопроект о госмонополии на производство спирта

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении в России с 1 января 2018 года государственной монополии на производство и оборот этилового спирта.

Документ, внесенный депутатами от "Справедливой России", разрешает осуществлять производство и оборот такой продукции на территории РФ лишь юридическим лицам, в капитале которых доля участия государства составляет 50%. При этом перечень таких организаций и порядок их деятельности должно было бы установить правительство.

По мнению авторов законодательной инициативы, такие изменения позволят повысить контроль за качеством производимого этилового спирта, снизить повсеместное распространение суррогатной алкогольной продукции и будут способствовать сохранению жизни и здоровья граждан. "Контроль за качеством … мы предлагаем передать в государственные руки", — заявил на пленарном заседании депутат Олег Нилов.

Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы — по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Член комитета Виталий Бахметьев, озвучивая его позицию, обратил внимание на то, что документ "подразумевает не введение госмонополии, а ограничение круга субъектов, наделенных правом осуществлять деятельность по производству и обороту этилового спирта".

Законопроектом предлагается распространить госмонополию, в том числе, на производство и оборот дистиллятов. "Это мы накрываем винодельческую деятельность, отрасль. Потому что если мы опираемся на 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота этилового спирта – ред.), то мы накрываем и виноделие", — отметил Бахметьев.

Кроме того, он указал, что законопроект содержит изменения, направленные на запрет импорта этилового спирта, а это возможно лишь с учетом положений договора о Евразийском экономическом союзе. Помимо этого, реализация предлагаемых норм потребует выделения бюджетных средств для компенсации убытков лицам, чье имущество подлежит изъятию, однако законопроектом не определены источники и порядок финансового обеспечения данных расходов, добавил депутат.