"Фонд национального благосостояния за 2017 год уменьшился на 14%"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2017 год в рублях сократился на 14%, до 3,753 триллиона рублей, в долларах — на 9,3%, до 65,15 миллиарда долларов, сообщает Минфин.

По состоянию на 1 января 2017 года ФНБ составлял 4,359 триллиона рублей, что было эквивалентно 71,87 миллиарда долларов. По состоянию на 1 декабря объем фонда составлял 3,905 триллиона рублей, что было эквивалентно 66,94 миллиарда долларов, таким образом он в декабре сократился на 3,9%.

Объем фонда по состоянию на 1 декабря составлял 3,905 триллиона рублей (66,94 миллиарда долларов), таким образом за месяц ФНБ в рублях сократился на 3,9%, в долларах — на 2,7%. В декабре из ФНБ в бюджет РФ были перечислены 124,11 миллиарда рублей на балансировку Пенсионного фонда, включая 117,2 миллиарда рублей от реализации в декабре 0,90 миллиарда долларов, 0,76 миллиарда евро и 0,15 миллиарда фунтов стерлингов и 6,9 миллиарда рублей, поступившие от Внешэкономбанка в ноябре 2017 года.

Кроме того, в декабре прошлого года средства ФНБ были размещены на депозиты во Внешэкономбанке в целях финансирования следующих проектов: "Модернизация вагонов метро в Будапеште (Венгрия)" – в сумме 617,13 миллиона рублей; "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" – в сумме 2,83 миллиарда рублей (депозит открыт в ноябре 2017 года); "Строительство нового аэропортового комплекса "Центральный" (город Саратов)" – в сумме 4,03 миллиона рублей по ставке 6% годовых с ежегодной уплатой процентов и сроком возврата в декабре 2028 года (новый депозит).

При этом в ноябре часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 0,90 миллиарда долларов, 0,76 миллиарда евро и 0,15 миллиарда фунтов стерлингов реализовали за 117,2 миллиарда рублей. Эти средства направили в бюджет, откуда они пошли на балансировку Пенсионного фонда.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ, по данным на 1 января 2018 года, находилось 15,65 миллиарда долларов, 15,14 миллиарда евро, 3,36 миллиарда фунтов стерлингов, на депозитах в ВЭБе — 222,47 миллиарда рублей и 6,25 миллиарда долларов.

В долговые обязательства иностранных государств инвестировали три миллиарда долларов средств ФНБ; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 112,63 миллиарда рублей и 4,11 миллиарда долларов; в привилегированные акции банков — 278,99 миллиарда рублей. На депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденных правительством, по состоянию на 1 января 2018 года размещено 164,43 миллиарда рублей.

Кроме того, в декабре 2017 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ: от размещения в ценные бумаги российских эмитентов в сумме 3,26 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,06 миллиарда долларов, и на депозитах во Внешэкономбанке — в сумме 2,54 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,04 миллиарда долларов.

Совокупный доход от размещения средств фонда в финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с января по декабрь 2017 года составил 50,19 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,87 миллиарда долларов.