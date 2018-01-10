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Экономика

Во Францию прибыла третья партия газа с "Ямала СПГ"

13:1110.01.2018
(обновлено: 14:19 10.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного газа Ямал СПГ. Архивное фотоЗавод по производству сжиженного газа Ямал СПГ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Третий танкер с партией сжиженного природного газа (СПГ) с завода "Ямал СПГ" прибыл во Францию, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования судов.

Завод по производству сжиженного газа Ямал СПГ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Так устроен рынок". Эксперт о поставках газа с "Ямала СПГ" в США
Танкер "Федор Литке" прибыл во французский порт Монтуар (Montoir).

На этой неделе вторая партия СПГ с "Ямала СПГ" прибыла в Испанию. Во вторник СМИ сообщили, что первая партия газа с завода "Ямал СПГ" будет поставлена в США. СПГ-танкер Gaselys компании Engie встал на загрузку в британском порту Isle of Grain сразу после того, как там разгрузился танкер "Кристоф де Маржери" с первой партией СПГ с "Ямала СПГ".

Первоначально "Новатэк" сообщал, что первая партия СПГ пойдет на азиатский рынок, возможным покупателем называлась китайская CNPC. Однако после запуска "Ямала СПГ" глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что первая партия поступит в адрес Novatek Gas & Power. Позднее "Новатэк" известил, что партия будет отгружена трейдинговой дочке малайзийской Petronas (Petronas LNG UK Limited).

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на один миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось ранее в декабре.

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