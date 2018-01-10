Минтруд объяснил, почему чиновники могут не декларировать криптовалюты

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Криптовалюты не вошли в обновленную справку о доходах, расходах и имуществе госслужащих, поскольку пока нет подходов к их определению и регулированию на законодательном уровне, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
Ранее "Известия" сообщили, что Минтруд утвердил обновленные рекомендации по представлению сведений о доходах госслужащих. В них впервые упоминаются виртуальные валюты – чиновники могут не указывать их в справке.
Кроме того, в Минтруде подтвердили, что чиновникам теперь рекомендуется указывать иные места работы, если они есть. Однако, уточнили в ведомстве, закон разрешает госслужащим заниматься не только наукой, творчеством или преподаванием, но и другой оплачиваемой деятельностью.
Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ подготовить поправки в законодательство, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. А в Центробанке обещали представить концепцию регуляторной "песочницы", где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.