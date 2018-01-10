В Крыму объяснили, почему западные санкции незаконные

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Санкции против России и Крыма остаются нелегитимными, так как не утверждены Советом Безопасности ООН, заявил вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Как известно, санкции считаются законными только в том случае, если они утверждены Советом Безопасности ООН. Поэтому ограничительные меры, введенные против России и Крыма западными государствами и Украиной, легитимными не являются", — сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

Постпред подчеркнул, что санкции наносят ущерб не только России, но и странам, являющимся их авторами. "Россия жестких ответных мер не принимала, хотя могла бы. Но мы исходим из того, что выход из "санкционной ловушки" пусть ищут те, кто ее изобретал", — подчеркнул Мурадов.

По его словам, к отмене санкций призывает все большее число здравомыслящих европейских политиков, осознающих, что Россию, как страну самодостаточную, санкциями не сломать, а полученное обострение международной обстановки никому не выгодно и ведет только в тупик конфронтации и кризиса.

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"Многие в Европе с содроганием ждут новой волны противостояния в результате очередного пакета антироссийских мер, готовящегося сейчас в Вашингтоне", — отметил Мурадов.

При этом, по его мнению, России рано или поздно придется давать жесткий ответ на брошенный вызов, "иначе наша мягкость, деликатность и призывы к здравому смыслу будут восприниматься как слабость".

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