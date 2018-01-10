В США исключили Флориду из плана по расширению добычи энергоресурсов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава министерства внутренних дел США Райан Зинке принял решение исключить Флориду из плана по расширению добычи энергоресурсов на шельфе побережья страны.
Решение об исключении Флориды из данного плана Зинке принял после встречи с губернатором штата.
"Я поддерживаю позицию губернатора, который считает, что Флорида уникальна, и ее побережье очень сильно зависит от туризма, представляющего собой экономический двигатель. По результатам переговоров с губернатором Скоттом и его руководством я исключаю Флориду из обсуждений по строительству любых новых нефтяных и газовых платформ", — говорится в заявлении главы МВД, опубликованном в Twitter.