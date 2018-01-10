Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России

ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Всемирный банк улучшил свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,7% с 1,4%, а также в 2019 году до 1,8% с 1,4% на фоне существенного роста цен на нефть во второй половине прошлого года, следует из январского прогноза банка Global Economic Prospects (GEP).
Как пояснила РИА Новости ведущий экономист Всемирного банка Франческа Онсорг, российская экономика выиграла от роста цены на нефть в прошлом году, а также от общей положительной ситуации в мировой экономике.
"Россия получает преимущества от роста цен на сырьё. В частности, рост цен на нефть в конце прошлого года оказал существенное положительное влияние на показатели российской экономики. Кроме этого, позитивное влияние на нее оказывает текущая ситуация в мировой экономике, сопровождающаяся ростом торговли и инвестиций", — отметила Онсорг.
Цена на нефть, по оценке Всемирного банка, в 2018 году составит 58 долларов за баррель, в 2019 году – 59 долларов за баррель, что немного выше предыдущих прогнозов банка.