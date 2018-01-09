Тарифы на проезд выросли по ряду участков трассы "Москва-Санкт-Петербург"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Тарифы на проезд по ряду участков автодороги М-11 "Москва —Санкт-Петербург" выросли на 10-50 рублей, сообщает "Автодор" во вторник.

"C 9 января 2018 года на некоторых маршрутах скоростной трассы М-11 "Москва — Санкт-Петербург" на участке от Москвы до Солнечногорска изменилась стоимость проезда. Для легкового транспорта основные изменения коснулись направлений Москва — Шереметьево, Москва — Зеленоград, Москва — ММК (А107) и Зеленоград — Солнечногорск. Диапазон увеличения стоимости проезда составил от 10 до 50 рублей", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает компания, скидка по транспондеру для всех категорий транспортных средств составит 20% вне зависимости от количества совершенных поездок, также изменится стоимость абонементов. При этом абонемент позволит экономить до 60% от базового тарифа для легковых автомобилей.