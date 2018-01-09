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Экономика

Операция — регистрация: добытчиков криптовалют обложат налогами

08:0009.01.2018
(обновлено: 10:34 09.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фотоМонета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Российских майнеров хотят вывести из тени, заставив их зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Это предусматривает законопроект о регулировании криптовалют, который разрабатывает Минфин. О том, почему решение данной задачи может оказаться непростым, — в материале РИА Новости.

Что общего у майнеров с таксистами

О готовящихся изменениях в налоговом законодательстве сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, работа над документом идет по поручению главы государства и должна быть завершена в первом полугодии 2018-го.

"Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. Следовательно, ее могут вести либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица", — заявил Моисеев.

Замглавы Минфина признался, что не видит принципиальной разницы между водителем, занимающимся частным извозом, и человеком, зарабатывающим майнингом. Оба должны зарегистрироваться и платить налоги с доходов.

Аналогичный подход к этому вопросу и в Центральном банке России. Официальную позицию регулятора в ноябре озвучила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова: майнинг как бизнес должен регистрироваться и подпадать под налогообложение.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство финансов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство финансов России

Войти в правовое поле

Майнингом сегодня может заниматься любой продвинутый пользователь интернета. Для этого надо лишь установить на компьютер соответствующую видеокарту. Из нескольких ПК, добывающих биткоины, получится уже небольшая домашняя майнинг-ферма.

Сложно сказать, сколько их появилось в России за последние годы, поскольку раньше власти не считали необходимым контролировать эту сферу. И не факт, что с принятием закона о регулировании криптовалют ситуация сразу изменится. Неслучайно эксперты оценивают законодательную инициативу Минфина неоднозначно.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Мосбиржи сравнил криптовалюту с золотом

Непонятно, чем является майнинг: производством или программной деятельностью, пояснил РИА Новости исполнительный директор Midex IT Дмитрий Мачихин. По его словам, сейчас майнинговые фермы рассматривают как дата-центры, которые должны платить налог с прибыли. Закон даст им возможность оформлять людей на работу, связанную с добычей криптовалют, на легальных основаниях.

"Любая деятельность, связанная с наемным трудом, должна сопровождаться регистрацией и оформлением. Не думаю, что большинство майнеров захотят остаться вне правового поля под угрозой высоких штрафов или тюремного заключения", — подчеркнул Мачихин.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗаполнение документов в московской налоговой инспекции № 25
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заполнение документов в московской налоговой инспекции № 25

Статья доходов

И все-таки не факт, что все добытчики криптовалют проявят сознательность и добровольно зарегистрируются в налоговых инспекциях в качестве ИП или юридического лица. "Наверное, единственный способ взять их на учет — вычислить по объемам потребления электроэнергии", — считает основатель компании "Криптомир" Евгений Каминский.

Теоретически налоговые инспекции могут подключить к поиску майнеров энергосбытовые компании. Однако сами по себе подозрительно высокие счета за электричество — не основание для начисления налогов, а тем более штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. Надо еще доказать, что в конкретной квартире или частном доме установлено оборудование для майнинга, чьи хозяева добывают криптовалюту.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ферма для майнинга криптовалют

Гендиректор CryptInvest Вадим Валеев не исключил, что МВД и ФНС придется сформировать отдельные подразделения, сотрудники которых должны обладать специальными знаниями, пониманием технологии блокчейна и специфики функционирования рынка криптовалют.

"Регулирующим органам придется научиться "читать" весь трафик Рунета, чтобы находить майнеров и контролировать их доходы. Это дорого и сложно. Можно обязать майнеров предоставлять фискальным органам доступ к своим кошелькам", — говорит доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Евгений Ицаков.

Однако неизбежно возникнут сложности с определением налоговой базы, отметил он. Дело в том, что майнер добывает криптовалюту, курс которой может расти. Формально и то и другое — виды дохода. И непонятно, с какого из них следует взимать налоги.

Предупреждение о вредоносном ПО на экране смартфона
© Fotolia / georgejmclittle
Новый вирус уничтожает смартфон с помощью майнинга криптовалюты

Впрочем, другие эксперты особых проблем здесь не видят. Например, в отношении майнеров, которые зарегистрируются как ИП, логично использовать действующую систему налогообложения индивидуальных предпринимателей. Что касается крупных майнинг-ферм, то Мачихин считает целесообразным применить к ним классическое налогообложение, когда бизнес платит налог с маржи — разницы между первоначальными вложениями и возникающей впоследствии прибыли.

Стоит отметить, что, согласно зарубежному опыту, все юридические и технические вопросы, связанные с налогообложением в сфере криптовалют и майнинга, решаемы. Так, с 1 января 2018 года в США фискальным сбором будут облагаться все транзакции с криптовалютами.

Также на криптовалюту распространен стандартный американский НДФЛ в размере от 10 до 37 процентов, а с цифровых токенов, хранящихся больше года, владельцев обязали уплачивать налог на долгосрочный прирост капитала, ставка по которому доходит до 24 процентов.

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