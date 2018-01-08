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Экономика

"Это беспредел": в Совфеде пригрозили выходом России из ВТО из-за иска ЕС

03:4008.01.2018
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© Фото : аккаунт WTO на FacebookРоссийская Федерация в WTO. Архивное фотоРоссийская Федерация в WTO. Архивное фото
© Фото : аккаунт WTO на Facebook

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска ЕС о взыскании с российской стороны почти 1,4 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Свиньи
© Fotolia / janecat
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По его словам, сам факт введения Евросоюзом санкций против России противоречит принципам международной организации.

"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью", — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что ЕС первым стал нарушать правила ВТО, используя ограничительные меры против России.

"Неправомерный запрет"

Ранее газета Politico сообщила, что Европейский союз объявил о намерении потребовать у России выплаты 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения на ввоз свинины. Требование ЕС уже передано в арбитражный суд, который примет решение о справедливости иска. Если решение будет положительным, то суд определит возможность применения данной меры против Москвы.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Издание также отмечает, что, согласно постановлению ВТО, Россия ввела "неправомерный" запрет на импорт свинины из Евросоюза. Запрет сильно ударил по фермерам из Дании, Германии и Нидерландов.

В свою очередь для Москвы запрет стал импульсом для развития мясного производства.

"Санкции стали для России возможностью нарастить производство мяса после того, как конкуренция с иностранными компаниями на рынке исчезла", — говорится в статье. Брюссель же своими действиями "начинает активно оспаривать законность политически мотивированных продуктовых санкций против ЕС".

Компенсация, которую ЕС намерен взыскать, равняется общей стоимости экспорта свинины из стран Евросоюза в Россию в 2013 году.

Причем размер этой суммы будет повышаться ежегодно на 15%.

Свиньи на ферме в США
© AP Photo / Jeff Roberson
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Москва ввела запрет на импорт свинины из ЕС в начале 2014 года в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Литве и Польши. В 2016 году Всемирная торговая организация заявила, что торговая политика России противоречит Соглашению по применению санитарных и фитосанитарных мер организации, а апелляция Москвы была отклонена.

В конце 2017 года Минэкономразвития заявило о выполнении требования ВТО и снятии запрета на импорт мяса, за исключением свинины, эмбарго на которую введено в 2014 году в качестве зеркальной меры на санкции ЕС.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

"Это беспредел"

Другой российский сенатор Владимир Джабаров также в жесткой форме ответил на требование ЕС. По его словам, требование Евросоюза о взыскании с России почти 1,4 миллиарда долларов в год из-за ограничения импорта свинины является беспределом.

Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?" — заявил сенатор. Он также разделил точку зрения Сергея Калашникова о необходимости участия российской стороны в ВТО, так как членство России в этой международной организации, по словам Джабарова, не дает стране ничего, кроме проблем и "полной незащищенности от санкционной политики".

Парламентарий также отметил, что российская сторона должна отказаться от исполнения решения, даже если суд признает законным требование ЕС.

"Если суд признает этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике", — пояснил Джабаров.

Сенатор Константин Косачев, в свою очередь, призвал к объективному рассмотрению иска ЕС по импорту свинины. Он заявил, что суд должен руководствоваться принципами ВТО без политизированного подхода к разрешению спора.
Парламентарий также рассказал о двух возможных сценариях в случае, если арбитраж примет иск к рассмотрению.

Склад сельскохозяйственной продукции в Лионе, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Jean-Philippe Ksiazek
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"Либо суд продолжит действовать в правовом поле, но тогда неизбежно признание политизированности и неправомерности изначальных санкций Евросоюза в отношении России, а не российских ответных контрсанкций", — сказал Косачев.

Другой вариант, считает сенатор, подразумевает "уход суда вслед за ЕС в чисто политическую плоскость".

"И вот это будет уже не только попранием принципа независимости и беспристрастности правосудия, но и прямым разрушением первооснов мировой торговли, ради которых создавалась ВТО и которые эта организация пока не сумела защитить от агрессивных экономических санкций США и ЕС", — добавил Косачев.

"Международные шулеры"

В Государственной Думе отреагировали на требования Евросоюза.

Уборка пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Так, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов отметил, что ситуация, в частности в случае выхода из ВТО, грозит России серьезными последствиями.

"Вступив в ВТО, мы сели играть за стол с международными шулерами, причем подписались играть по их правилам. Они будут решать, законно то или иное действие России или незаконно. И мы стоим перед очень серьезным выбором: либо подчиниться этим правилам и нести экономические убытки, либо мы будем неуклюже защищать свой рынок", — посетовал депутат.

Также член комитета по международным делам Антон Морозов назвал требования Брюсселя "политизированными и необоснованными".

"Абсолютно необоснованные претензии. Мы полностью, насколько мне известно, обеспечиваем себя свининой, поэтому нам эта европейская продукция просто-напросто не нужна. Они немного опоздали. За тот период, пока были санкции, мы нарастили производство мяса, так что нам эта гадость из Европы больше не нужна", — заявил он.

Экспертное мнение

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Комментируя иск ЕС, член Международного союза юристов Валерий Ванин отметил, что если суд международной организации решить взыскать с России компенсацию, а российская сторона, в свою очередь, решит подать встречный иск, то она будет иметь стопроцентное право на возмещение всех убытков.

Он отметил, что российская экономика в значительно большем размере пострадала от ограничительных мер.

"Иск Москвы будет значительно выше, и этот случай будет иметь прецедентное значение", — предположил юрист.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

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Экономика
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17 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Уважаемый россиянин
У меня один вопрос: если ВТО нам ничего не дает,зачем мы туда вступали?
03:53
08.01.2018
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Влад berkitУважаемый россиянин
Уважаемый россиянин, -Видимо, для того чтобы Запад нам свою свинину впаривал и прочие продукты, а Россия не развивала собственное сельское хозяйство.
04:16
08.01.2018
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