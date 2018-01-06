В Совете Федерации рассказали о надеждах на реформы в 2018 году

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия в 2017 году не использовала благоприятную ситуацию в экономике для проведения серьезных реформ, надежды на изменения к лучшему в 2018 году есть, но они скорее эфемерны, поскольку ничего не меняется, считает первый зампред экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

"Уходящий 2017 год был достаточно благоприятным для России в экономическом плане по сравнению с 2015-2016 годами. То есть то падение, которое было двумя годами раньше, оно приостановлено. При этом Россия не стала наращивать свои возможности. Рост в экономике на уровне статистического шума — 1,5-2%", — сказал Калашников РИА Новости.

По его словам, главная характеристика 2017 года — это стабильность рубля к доллару и евро, что определило и устойчивость российского бизнеса. "Российский рубль перестал быть привлекательным для валютных спекулянтов, как это было в 2014-2015 годах", — отметил законодатель.

Вместе с тем он выразил сожаление, что "мы в очередной раз относительно благоприятную экономическую ситуацию не использовали для проведения серьезных реформ, изменив структуру экономики и обеспечив реальное улучшение экономических процессов в стране".

Систему экономического управления Калашников назвал "постсоветской", при которой так и не выстроена достаточно четко модель развития экономики государства.

"В 2017 году продолжали падать реальные доходы населения, несмотря на низкую инфляцию, которая на практике и была порождена падением покупательной способности граждан. При этом средний чек покупки возрос, что говорит о возросшем кредитовании населения. С этой проблемой мы будем сталкиваться и в будущем году", — добавил он.

По мнению Калашникова, начала пробуксовывать программа импортозамещения. "Изначально поставленная задача ориентирования на отечественное производство имела определенный недостаток — была поставлена цель не создания конкурентной продукции, а просто закрытия потребностей российского рынка. В результате это привело к тому, что наша продукция оказалась неконкурентоспособной на мировом рынке, более дорогой и менее качественной", — сказал он.

Это привело к тому, что работа импортозамещающих производств, которые дали хороший результат в 2016 году, в 2017 году резко снизилась. "Примером тому может служить и наше сельское хозяйство, которое значительно нарастило производство зерна, мяса, другой продукции, но необходимых рынков сбыта нет", — пояснил сенатор.

"В целом уходящий год был спокойным, он подарил нам надежду на улучшение экономической ситуации. Но, боюсь, что надежда эта достаточно эфемерная, поскольку реально ничего меняется в плане подходов к решению поставленных задач", — отметил парламентарий.

Калашников также считает, что в первом полугодии 2018 года рубль будет достаточно стабилен, во втором полугодии может быть определенная турбулентность, с возможным снижением курса национальной валюты, "поскольку объективно укрепление рубля ничем не обосновано". Нефть будет сохранять свои значения в диапазоне 40-60 долларов за баррель. "И так может быть и год, и два, и три…", — заключил Калашников.