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Экономика

Компания Ахметова обжалует решение о заморозке активов на Кипре

10:2106.01.2018
(обновлено: 11:00 06.01.2018)
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© Фото : Систем Кэпитал МенеджментУкраинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фотоУкраинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фото
© Фото : Систем Кэпитал Менеджмент

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Группа "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова обжалует решение суда Кипра о замораживании активов на сумму 820 миллионов долларов, говорится в заявлении на сайте СКМ.

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© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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"В настоящее время мы действительно получили информацию о предварительном определении суда на Кипре в отношении некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с данным определением, и оно будет нами оспорено. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение", — отмечается в сообщении.

Представители компании утверждают, что группа СКМ ни прямо, ни косвенно не участвовала в приватизации "Укртелекома" в 2011 году.

"Существующие претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины в отношении законности приватизации "Укртелекома" и исполнения инвестиционных обязательств относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 году", — добавили в СКМ.

Накануне The Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы суда сообщила, что кипрский суд заморозил активы Ахметова на сумму 820 миллионов долларов. По данным газеты, решение принято 27 декабря при рассмотрении юридического спора вокруг компании "Укртелеком" — крупнейшей на Украине группы компаний в сфере фиксированной связи. Ее продала Ахметову в 2013 году фирма Raga, принадлежащая Денису Горбуненко. Представители этой компании настаивают, что сумма сделки составила 860 миллионов долларов, однако Ахметов выплатил продавцу только 100 миллионов.

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По оценке журнала Forbes, состояние Ахметова составляет около 4,6 миллиарда долларов. Основатель компании "Систем кэпитал менеджмент" является самым богатым жителем Украины и занимает 359-ю строчку в мировом рейтинге миллиардеров.

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