КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Группа "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова обжалует решение суда Кипра о замораживании активов на сумму 820 миллионов долларов, говорится в заявлении на сайте СКМ.

"В настоящее время мы действительно получили информацию о предварительном определении суда на Кипре в отношении некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с данным определением, и оно будет нами оспорено. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение", — отмечается в сообщении.

Представители компании утверждают, что группа СКМ ни прямо, ни косвенно не участвовала в приватизации "Укртелекома" в 2011 году.

"Существующие претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины в отношении законности приватизации "Укртелекома" и исполнения инвестиционных обязательств относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 году", — добавили в СКМ.

Накануне The Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы суда сообщила, что кипрский суд заморозил активы Ахметова на сумму 820 миллионов долларов. По данным газеты, решение принято 27 декабря при рассмотрении юридического спора вокруг компании "Укртелеком" — крупнейшей на Украине группы компаний в сфере фиксированной связи. Ее продала Ахметову в 2013 году фирма Raga, принадлежащая Денису Горбуненко. Представители этой компании настаивают, что сумма сделки составила 860 миллионов долларов, однако Ахметов выплатил продавцу только 100 миллионов.

По оценке журнала Forbes, состояние Ахметова составляет около 4,6 миллиарда долларов. Основатель компании "Систем кэпитал менеджмент" является самым богатым жителем Украины и занимает 359-ю строчку в мировом рейтинге миллиардеров.