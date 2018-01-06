КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Группа "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова обжалует решение суда Кипра о замораживании активов на сумму 820 миллионов долларов, говорится в заявлении на сайте СКМ.
Представители компании утверждают, что группа СКМ ни прямо, ни косвенно не участвовала в приватизации "Укртелекома" в 2011 году.
"Существующие претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины в отношении законности приватизации "Укртелекома" и исполнения инвестиционных обязательств относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 году", — добавили в СКМ.
Накануне The Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы суда сообщила, что кипрский суд заморозил активы Ахметова на сумму 820 миллионов долларов. По данным газеты, решение принято 27 декабря при рассмотрении юридического спора вокруг компании "Укртелеком" — крупнейшей на Украине группы компаний в сфере фиксированной связи. Ее продала Ахметову в 2013 году фирма Raga, принадлежащая Денису Горбуненко. Представители этой компании настаивают, что сумма сделки составила 860 миллионов долларов, однако Ахметов выплатил продавцу только 100 миллионов.