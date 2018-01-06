ЕС стал основным инвестором в предприятия Самарской области по итогам года

САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Страны Евросоюза стали основными инвесторами для Самарской области в 2017 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Основные страны-инвесторы – Кипр, Германия, Франция, Нидерланды", — сообщили в правительстве региона.

Как сообщили в пресс-службе, объем поступивших прямых иностранных инвестиций в Самарскую область за первое полугодие 2017 года составил 224 миллиона долларов. Это на 3,7% выше уровня первого полугодия 2016 года. Итоговые данные за 2017 год пока не подсчитаны.

Среди крупных иностранных проектов, реализованных в регионе, 2017 году областные власти назвали запуск совместного предприятия ПАО "КуйбышевАзот" с компанией Linde (Германия) по производству аммиака. На тольяттинском заводе завершается строительство установки компактирования сульфата аммония проектной мощностью 140 тысяч тонн в год в рамках совместного предприятия с компанией Trammo (США). Кроме того, в 2017 году на КуйбышевАзот создано совместное предприятие с компанией Maire Tecnimont (Италия) для реализации проекта строительства нового энергоэффективного агрегата карбамида. В реализацию проекта стороны вложат около 11 миллиардов рублей.

По данным правительства региона, на территории особой экономической зоны "Тольятти" из 8 работающих производств, 6 – это предприятия иностранных компаний. Также на стадии завершения находится строительство завода по производству сухих строительных смесей немецкой компании Knauf.

По состоянию на конец 2017 года в базе Агентства по привлечению инвестиций Самарской области насчитывается более 100 российских и зарубежных компаний, которые рассматривают возможность реализации инвестиционных проектов на территории региона, добавили в правительстве.