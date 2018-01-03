В Приморье рассказали о планах привлечь почти полмиллиона туристов из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 3 янв – РИА Новости. Врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко считает, что регион в 2018 году могут посетить 450 тысяч туристов из Китая.

"С 2014 года количество китайских граждан, посетивших Приморье, постоянно растёт. В 2015 году Приморье посетили 281 тысяча человек, в 2016 – уже 370 тысяч. Только за девять месяцев 2017 года к нам из Китая приехали более 350 тысяч человек", — сказал Тарасенко РИА Новости.

Он отметил, что с начала работы упрощённого визового режима – с августа 2017 года — в Приморье по электронной визе приехали около 2 тысяч китайских туристов.

"Что касается прогнозов, то по итогам 2018 года общее количество граждан КНР, посетивших Приморье, по нашим расчетам, должно составить около 440-450 тысяч человек", — сказал собеседник.

Китай занимает первое место по числу иностранных туристов, приезжающих в Приморье. Регион также стабильно входит в тройку российских регионов-лидеров по приему гостей в рамках межправсоглашения о безвизовых групповых турпоездках.