В Приморье рассказали о планах привлечь почти полмиллиона туристов из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 3 янв – РИА Новости. Врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко считает, что регион в 2018 году могут посетить 450 тысяч туристов из Китая.
Он отметил, что с начала работы упрощённого визового режима – с августа 2017 года — в Приморье по электронной визе приехали около 2 тысяч китайских туристов.
"Что касается прогнозов, то по итогам 2018 года общее количество граждан КНР, посетивших Приморье, по нашим расчетам, должно составить около 440-450 тысяч человек", — сказал собеседник.
Китай занимает первое место по числу иностранных туристов, приезжающих в Приморье. Регион также стабильно входит в тройку российских регионов-лидеров по приему гостей в рамках межправсоглашения о безвизовых групповых турпоездках.