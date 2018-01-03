В Приморье зафиксировали рост товарооборота с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 3 янв — РИА Новости. Товарооборот между Приморьем и Китаем за девять месяцев 2017 года увеличился на 14%, что составляет почти 2,5 миллиарда долларов США, рассказал РИА Новости врио губернатора края Андрей Тарасенко.
Он отметил, что доля Китая в общем внешнеторговом обороте края — 52%. Приморье больше всего экспортирует в Китай рыбу, морепродукты, нефтепродукты и древесину.
"В этом году мы стали поставлять соседям больше продуктов питания, сельскохозяйственного сырья, нефтепродуктов, оборудования и транспортных средств", — сообщил врио губернатора.
"С заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Петром Савчуком мы обсуждали, в том числе, создание в Приморье аукционной площадки. Один из тех, кто заинтересовался проектом такого аукционного дома — Банк развития Китая, готовый вложить миллиард рублей", — сказал Тарасенко.