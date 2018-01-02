ОАЭ ввели запрет на импорт мяса и птицы из ряда российских регионов

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Власти ОАЭ ввели запрет на импорт мяса, птицы и яиц из Костромской области, не прошедших термическую обработку, из-за вспышки птичьего гриппа, пишет издание National со ссылкой на министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды страны.

Ранее сообщалось, что власти Костромской области объявили карантин на птицефабрике, где у кур обнаружен грипп. Геном вируса гриппа А птиц подтип Н5 нашли на птицефабрике 19 декабря.

"Эти меры еще раз подтверждают приверженность министерства в достижении его стратегических целей, включая повышение уровня биологической безопасности и ликвидацию патогенных микроорганизмов, прежде чем они попадут в страну", — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что ограничения также касаются импорта из Астраханской области, а также Калмыкии, где недавно наблюдались случаи птичьего гриппа.

В конце декабря ОАЭ ввели запрет на импорт всего мяса птицы из Саудовской Аравии, в том числе курятины, а также яиц и изготовленных из них продуктов, не подвергшихся термической обработке.