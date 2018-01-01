Во Франции хотят провести торговую ось из Европы в Китай через Россию

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Франция считает, что развитие торговых отношений с Россией и Китаем может компенсировать "возрастающую неопределенность" в отношениях с США, и намерена создать "торговую ось" из Европы в Пекин через Москву, заявил французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр.

"Мы переходим от мира, в котором господствуют исключительно трансатлантические отношения, к более сбалансированному", — сказал Ле Мэр в интервью газете Wall Street Journal

Министр раскритиковал Вашингтон за введение "экстерриториальных санкций" — законов, запрещающих иностранным компаниям, работающим в США, сотрудничать с Россией. По мнению Ле Мэра, такие меры превратят США в "де-факто жандарма мировой торговли".

"Это противоречит нашему видению многосторонней мировой торговли", — заявил французский министр.

Он добавил, что пока условия не позволяют отменить или смягчить антироссийские санкции, но выразил надежду на то, что положение изменится. Поэтому Россия и Франция должны поддерживать и наращивать сотрудничество и в условиях сохранения санкций, а также готовиться к тому дню, когда ограничения будут отменены, заключил Ле Мэр.