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Экономика

Рынок акций в 2018 году может отыграть спад, несмотря на санкции

05:0730.12.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРубли. Архивное фотоРубли. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился в 2017 году, но у него есть шанс восполнить потери в 2018 году, даже несмотря на возможное расширение санкций со стороны США, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Рублевый индекс Мосбиржи за 2017 год снизился на 5,51%, до 2109,74 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,18%, до 1154,43 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс рубля к доллару расчетами "завтра" за тот же период вырос на 6,4% — до 57,57 рубля, к евро снизился на 6,7% — до 69,135 рубля.

Не дождались отмены санкций

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Инвесторы надеялись, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США санкции в отношении России будут сняты. Однако этого не произошло. Более того, в начале 2018 года будет рассматриваться тема расширения санкций, они могут затронуть держателей российского госдолга, что также может негативно сказаться на рынке акций, считают эксперты.

Отрицательная динамика российского рынка в 2017 году была вызвана прежде всего разочарованием инвесторов относительно возможности отмены или ослабления санкций после прихода Трампа на пост президента США, считает Эдуард Харин из УК "Альфа-Капитал".

Несмотря на то, что компании, входящие в индекс Мосбиржи, существенно увеличили прибыль в этом году (особенно Сбербанк), на динамику российского рынка это особенно не повлияло, считает Ярослав Калугин из "Велес Брокер". По его мнению, в конце 2016 года акции стоили уже достаточно дорого на фоне ожидания смягчения санкций после победы Трампа на выборах в США.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов также считает, что оптимизм конца 2016 — начала 2017 года на российском рынке акций был связан с надеждами по отмене санкций со стороны США. На данном этапе он сменился опасениями введения новых мер в отношении российского долга со стороны заокеанского Минфина, который может запретить иностранным инвесторам покупать отечественные облигации федерального займа, также указывает аналитик.

Другие факторы давления

Внешний вид здания национального аэропорта Минска. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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Харин из УК "Альфа-Капитал" замечает, что вклад в снижение индексов внесла высокая ключевая ставка Банка России, а высокая доходность на рынке облигаций привлекла большое количество "горячих" иностранных денег, которые существенно укрепили рубль, и до середины года интерес к российскому рынку акций был минимален.

При этом Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" считает, что отставание российских индексов обусловлено тем, что международные инвесторы не привлекли значительных средств в фонды, ориентированные на Россию.

"Вложения носили, в основном, краткосрочный, спекулятивный характер", — добавляет он.

Аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов согласен, что крепкий рубль не способствовал росту рынка акций: значительная доля компаний на российском рынке являются экспортерами, и на их показатели непосредственно давит укрепление российской валюты.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
© AFP 2017 / ANDREAS SOLARO
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Василий Карпунин из "БКС Экспресс" называет в качестве одной из стандартных причин слабости низкие темпы роста экономики: в этом плане РФ проигрывает практически всем своим конкурентам, и, таким образом, глобальные инвесторы в первую очередь отдают предпочтение другим странам.

По мнению Михаила Крылова из "Golden Hills — КапиталЪ АМ", есть очень высокие шансы на то, что на мировых биржах будет все спокойно, поэтому такую просадку, как сейчас, легко отыграть за один месяц. Однако при рисках волатильности на мировых рынках в следующем году Россия не будет обособлена, и тогда долларовый индекс РТС и индекс Мосбиржи будут падать быстрее мирового рынка, полагает он.

Россия среди других развивающихся рынков

Торговый представитель РФ в США Александр Стадник
© Фото : предоставлено миссией в США
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Если сравнивать наш рынок с другими развивающимися площадками, то индекс РТС в явных аутсайдерах, и все отставание было накоплено в первую половину 2017 года, отмечает Василий Карпунин из "БКС Экспресс". К текущему моменту индекс развивающихся стран MSCI EM показывает рост на 32% с начала года, указывает он.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова, по сравнению с фондовыми индексами не только развитых, но и развивающихся стран, в том числе стран постсоветского пространства, российские индексы выглядят в этом году очень бледно.

"Так, фондовый рынок Казахстана по итогам 2017 года уже можно назвать супердоходным среди развивающихся стран: индекс Казахстанской фондовой биржи KASE за год вырос на 57%. Вьетнамский фондовый индекс HNX вырос на 53,5%, индийский фондовый индекс Nifty 50 вырос на 31,4%, а китайский (индекс Гонконгской фондовой биржи) Hang Seng вырос на 37,1%", — приводит примеры она.

В то же время инвесторы, как правило, с интересом смотрят на отстающие рынки, предполагая возможность последующего догоняющего роста, обращает внимание Дмитрий Голубков, главный инвестиционный стратег Ситибанка. Коэффициент цена/прибыль по индексу MSCI Russia на настоящий момент составляет около 8, в то время как аналогичный коэффициент по акциям развивающихся рынков составляет более 15, а по мировому индексу MSCI ACWI – более 21, подсчитал он.

Отраслевые индексы

Панорама зимнего Киева. Архивное фото
© Fotolia / кosmoos
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Наилучшую динамику по итогам года показал индекс "металлов и добычи" Московской биржи, поднявшийся на 5,17%, и индекс "химического производства", выросший на 1,21%.

Индекс "банков и финансов" обвалился на 16,28% (несмотря на рост бумаг Сбербанка), индекс "нефти и газа" — на 9,45%, индекс "электроэнергетики" — на 8,46% и индекс "потребительских товаров и торговли" — на 7,13%. Индекс "транспорта" снизился на 1,48%, индекс "телекоммуникаций" — на 1,56%.

Одна из структурных проблем рынка в том, что он на 85% состоит из небольшого числа крупных компаний, и сильное движение в одной или нескольких в значительной мере определяет динамику рынка в целом, указывает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". Например, индекс химпроизводителей на две трети состоит из "Фосагро", и на одну шестую из "Уралкалия" (у которого вскоре делистинг) и "Акрона".

Сектор металлургии вырос преимущественно на позитивной динамике "Русала", чьи акции выросли более чем на 46% на фоне роста цен на алюминий, приводит пример Мильчакова из "Альпари".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Этот сектор российской экономики наименее аффилирован с государством, что, соответственно, уменьшает риски от введения новых санкций против российских металлургических компаний. Кроме того, ускорение роста промышленного производства Китая в первой половине года оказало дополнительную поддержу ценам на промышленные металлы, которые в 2017 году росли в среднем на 20%-30%", — добавляет Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

В то же время, Сергей Дроздов из "Финама" замечает, что данный сектор является циклическим и в настоящий момент этот тренд подходит к своему завершению.

Мильчакова напоминает, что в конце года из индекса сектора телекоммуникаций были также исключены акции АФК "Система", поэтому сектор телекомов показал такой неплохой результат, указывает она.

Обвал индекса банков и финансов связан с падением акций банка ВТБ на 33% и акций Московской биржи на 14%, считает Мильчакова из "Альпари". Кроме того, влияние на снижение индекса банков и финансов оказали санации банка "Открытие" и Промсвязьбанка, а также корпоративные новости вокруг АФК "Система", до недавнего времени являвшейся компонентой данного индекса, отмечает Баженов из "КИТ Финанс Брокер".

Флаги России и ЕС на набережной Ниццы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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"В банковском секторе сложно было ожидать какого-то общего роста, так как элементы кризисной ситуации влияют на весь сектор, а вот бумаги Сбербанка, напротив, являются получателем преимуществ, так как проблемы с надежностью банков – это лишний поток клиентов в Сбербанк", — замечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

По мнению Кочеткова, нефтегазовый сектор не смог существенно улучшить свои результаты, чтобы рынок продолжил рассчитывать на большее. "Особенно разочаровали результаты "Роснефти", да и постоянная инвестиционная нагрузка "Газпрома". Далеко не последнюю роль сыграла государственная политика, когда сначала заявляется о необходимости уплаты госкомпаниями 50% от прибыли в виде дивидендов, а затем применяется широкий индивидуальный подход", — поясняет он.

Что ждать в 2018 году?

Логотип рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сильный или слабый: что будет с рублем в начале 2018 года
Михаил Крылов из "Golden Hills — КапиталЪ АМ" считает, что отечественная биржа еще может догнать индекс развивающихся стран MSCI EM в 2018 году.

Вероятность введения новых экономических санкций со стороны США крайне высока, что негативно отразится в первую очередь на нефтегазовых компаниях, считает Евгения Абрамович, руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA.

Также в 2018 году может быть достигнута главная цель ОПЕК по сокращение запасов сырья в мире, что создаст предпосылки для плавного выхода нефтедобывающих стран из ограничивающих добычу соглашений, ожидает она.

"На этом фоне спрос на акции российских компаний, которые не сильно зависят от экономических циклов, может возрасти. К таким можно отнести бумаги "Яндекса" и "Магнита", — полагает эксперт.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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А Кочетков из "Открытие Брокер" надеется, что в 2018 году сектор электроэнергетики напомнит о себе улучшением финансовых показателей и ростом капитализации. Кроме того, он сохраняет довольно позитивный взгляд на нефть, что также должно привести к улучшению финансовых показателей нефтегазового сектора.

Впрочем, худшим сектором в 2018 году, на его взгляд, может вновь оказаться потребительский. "Надо отметить, что розничные сети исчерпали ресурс закрытия малого торгового бизнеса, теперь многие бумаги из "историй роста" превратились в неоправданно дорогие акции по факту их финансовых показателей и объема возврата инвестиций. Мы не ожидаем какого-то бурного роста потребительской активности в России, а, значит, и торговые компании будут испытывать сложности", — считает он.

Председатель правления, генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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По мнению Харина из УК "Альфа-Капитал", следующий год может быть годом ресурсных, прежде всего нефтегазовых компаний, в цены которых еще явно не заложены цены на нефть выше 60 долларов за баррель, так как при текущем рубле и цене на "черное золото" их акции могут стоить значительно дороже.

Аналитики Citi рекомендуют инвесторам следить за поведением российских акций "второго эшелона". В 2016-2017 годах этот вид акций показал роста порядка 150%, напоминает главный инвестиционный стратег банка. При этом акции "второго эшелона", по наблюдениям аналитиков Citi, достигают пиковых значений, как правило, за 1-2 месяца до того, как пиковых значений достигнет рынок в целом. Таким образом, акции "второго эшелона" служат своеобразным опережающим индикатором поведения зрелого рынка, отмечают они.

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