Песков рассказал, кто придумал идею о выпуске бондов для возврата капитала

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Предложение о выпуске валютных государственных облигаций для возвращения капиталов в РФ сформировалось внутри Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов 21 декабря дал поручение обеспечить выпуск уже в следующем году специальных валютных государственных облигаций для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию.

"Насколько мне известно, в рамках РСПП формировалось предложение, в том числе на экспертном уровне, и я знаю, что в процессе формирования (владелец группы ЕСН Григорий — ред.) Березкин также принимал участие", — сказал Песков.

Минфин уже объявил, что госбумаги в рамках поручения президента будут выпускаться в виде евробондов. Глава министерства Антон Силуанов уточнил, что российским инвесторам будет отдаваться приоритет при размещении евробондов РФ в 2018 году, хотя весь выпуск Минфин им и не продаст. Вместе с тем министр не исключил, что объем внешних займов в 2018 году превысит запланированные 3 миллиарда долларов в случае повышенного спроса на бумаги со стороны российских инвесторов.