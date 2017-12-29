Путин подписал закон о создании информсистемы мониторинга движения лекарств

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом вносятся изменения в ФЗ "Об обращении лекарственных средств", касающиеся разработки и поэтапного внедрения на всей территории РФ федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием контрольных знаков для идентификации лекарственных препаратов.

Согласно документу, правительство РФ получает право утверждать характеристики средства идентификации, порядок его нанесения, а также требования к структуре и формату информации, которую содержат средства идентификации.

Операторами системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения будут федеральные органы исполнительной власти и (или) организации, уполномоченные правительством.