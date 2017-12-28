В автоконцерне Daimler отрицают нарушения санкционного режима в Крыму

БЕРЛИН, 28 дек — РИА Новости. Автоконцерн Daimler не имеет официальных партнеров в сфере продажи и обслуживания на полуострове Крым с 2015 года и соблюдает действующий санкционный режим, заявили РИА Новости в департаменте корпоративной коммуникации Global Business Communications Mercedes-Benz Cars.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило, что ряд известных автоконцернов якобы работают в Крыму в обход санкций. Сотрудники украинского ведомства утверждают, что выявили факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами полного набора услуг и гарантийных работ.

"Daimler принял соответствующие меры для соблюдения существующих санкционных правил и экспортного контроля. С 2015 года у нас нет официальных партнеров в сфере продажи и обслуживания в Крыму", — говорится в письменном ответе концерна на запрос РИА Новости.

Касаясь деятельности компании Automotors Prestige, в Daimler заявили, что она "не является официальным дилером Mercedes-Benz", концерн "оставляет за собой право предпринять юридические шаги против Automotors Prestige".

Ранее руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Согласно западным санкциям, компаниям, находящимся под юрисдикцией ЕС, запрещено приобретать или увеличивать долю в недвижимости, расположенной в Крыму или Севастополе, приобретать новые доли или увеличивать долю в юридических лицах этих регионов, предоставлять или участвовать в договоренностях о предоставлении займа или кредита, иным образом предоставлять финансирование компаниям Крыма и Севастополя, создавать там совместные предприятия, предоставлять инвестиционные услуги по подобным сделкам.

Компаниям ЕС запрещено предоставлять услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе. В частности, судам, предоставляющим круизные услуги, запрещено входить в порты Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии, Евпатории, Черноморска и порт Камыш-Бурун.

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