Путин попросил правительство поддержать продление амнистии капитала

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство поддержать предложение о продлении амнистии капитала.

На встрече с бизнесом в конце декабря Путин предложил освободить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих освободившиеся средства в РФ, от выплаты 13-процетного подоходного налога и повторить амнистию капитала, которая проводилась в РФ в 2016 году.

"Мы, когда встречались с бизнесом недавно, обсуждали с некоторыми коллегами вопросы, связанные с поддержкой российского бизнеса. Там много всяких предложений, одно из них — это продлить амнистию капитала, и второе — это исключить взимание 13% (налога) в случае прекращения бизнеса за границей и перевода его в российскую юрисдикцию", — сказал Путин на встрече с членами правительства во вторник.

"Я тогда прошу это Минфин и Минэкономразвития с коллегами отработать, а вас, Дмитрий Анатольевич (Медведев – ред.), просил бы поддержать с учетом того, что внешние ограничения продолжаются. Мы видим, что многие представители бизнеса хотят перебраться в нашу юрисдикцию, но там еще есть над чем подумать, с тем чтобы люди чувствовали себя комфортно, в безопасности, чтобы это не было сопряжено с дополнительными расходами", — добавил глава государства.

Он отметил, что необходимо проанализировать законодательство о КИК (контролируемые иностранные компании) на предмет дополнительного регулирования. Работу нужно вести в контакте с бизнесом, в том числе с основными объединениями предпринимателей, подчеркнул Путин.