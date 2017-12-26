Минфин выступил за объединение "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Три санируемых банка — "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк — должны объединиться, хотя это и усложнит их продажу стратегическому инвестору, полагает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, вошедший в новый состав наблюдательно совета "Открытия".

"Да, есть такая идея. Все-таки это называется Фонд консолидации банковского сектора, а не фонд набора разных банков, поэтому все остальные банки должны присоединяться", — сказал Моисеев журналистам.

"Но тогда он становится очень большой, и продать целиком стратегу становится очень сложно. Я считаю, что правильный выход будет на IPO в итоге. Будет новый банк, это мне кажется интересно", — добавил замминистра.

Моисеев отметил, что конечное решение будет за Центральным банком как оператором системы, но его видение такое.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

В конце сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор, скорее всего, будет проводить публичное размещение акций "ФК Открытие" и Бинбанка после их финансового оздоровления, но это требует обсуждения.