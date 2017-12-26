Минфин выступил за объединение "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Три санируемых банка — "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк — должны объединиться, хотя это и усложнит их продажу стратегическому инвестору, полагает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, вошедший в новый состав наблюдательно совета "Открытия".
"Да, есть такая идея. Все-таки это называется Фонд консолидации банковского сектора, а не фонд набора разных банков, поэтому все остальные банки должны присоединяться", — сказал Моисеев журналистам.
"Но тогда он становится очень большой, и продать целиком стратегу становится очень сложно. Я считаю, что правильный выход будет на IPO в итоге. Будет новый банк, это мне кажется интересно", — добавил замминистра.
Моисеев отметил, что конечное решение будет за Центральным банком как оператором системы, но его видение такое.
В конце сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор, скорее всего, будет проводить публичное размещение акций "ФК Открытие" и Бинбанка после их финансового оздоровления, но это требует обсуждения.