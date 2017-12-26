Совфед одобрил поправки в законодательство о "налоговой амнистии"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Совфед во вторник одобрил закон, направленный на реализацию инициатив президента РФ об освобождении граждан от земельного налога с участков до шести соток и о списании долгов по имущественным налогам.
Президент РФ Владимир Путин 14 декабря заявил о необходимости освобождения льготных категорий граждан, имеющих право на вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, от земельного налога в отношении участков в шесть соток. Он также сказал, что надо освободить граждан от накопившейся за предыдущие годы безнадежной налоговой задолженности, одновременно напомнив, что задолженность, например, индивидуальных предпринимателей (ИП) составляет примерно 15 миллиардов рублей.
Шесть соток для пенсионеров
Однако такое уменьшение налоговой базы будет возможно лишь в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, о чем он должен будет уведомить ФНС. В случае непредставления уведомления о таком вычете, он предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. В случае если при применении вычета налоговая база принимает отрицательное значение, то она принимается равной нулю.
Другие налоги
Одновременно предлагается списать недоимку по налогам ИП, в том числе утративших такой статус до вступления данного закона в силу, а также задолженность по пеням на нее, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Однако эта норма не будет распространяться на НДПИ, акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ.
Закон предусматривает и списание долгов по страховым взносам ИП и занимающихся частной практикой лиц (адвокатов, нотариусов), накопившихся к 1 января 2017 года.
Однако это не будет относиться к доходам в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг, дивидендам и процентам, материальной выгоде, доходам в натуральной форме, в том числе в виде подарков, а также к выигрышам и призам.
Закон также уточняет порядок налогообложения контролируемых иностранных компаний.