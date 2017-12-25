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Экономика

Эксперты: евразийская интеграция открывает «окно возможностей» для РФ

15:0425.12.2017
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© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкДвижение поездов на участке от станции Яндыки до порта Оля (Астраханская область) - российский участок международного транспортного коридора Север-ЮгДвижение поездов на участке от станции Яндыки до порта Оля (Астраханская область) - российский участок международного транспортного коридора Север-Юг
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Реализация крупных евразийских интеграционных проектов, в частности транспортного проекта "Север-Юг", позволит России не только увеличить присутствие на развивающихся рынках, но и сформировать внутри страны новые крупные межотраслевые цепочки, имеющие глобальный характер. К такому выводу пришли эксперты Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

Морской порт в городе Астрахань. Архивное фото
© Depositphotos / Godlind
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Как заявил РИА Новости доктор экономических наук, заведующий кафедрой политической экономии и истории экономической науки Руслан Дзарасов, традиционно США стремились предотвратить торговые отношения стран Евразии. "Сейчас США оказались втянуты в большое количество международных военно-политических конфликтов, чем попытались воспользоваться такие страны, как Китай, начавшие свои интеграционные проекты ("Новый Великий Шелковый путь"), которые призваны обеспечить им доступ на рынки Евразии, неподконтрольные США", – добавил эксперт.

Он также напомнил, что еще одним подобным проектом стало завершение строительства железной дороги Астара-Астара (части железнодорожного коридора "Север-Юг"), которая проходит от Ирана до Санкт-Петербурга.

Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Межгосударственные отношения России и Ирана
Все это открывает для России доступ на новые быстрорастущие рынки, полагает эксперт. "Например, в Иране мало леса и недостаточно сельскохозяйственных ресурсов, чтобы обеспечить потребности своего быстро увеличивающегося населения. Между тем, в современной России наблюдается значительный рост сбора зерна. Рекордные урожаи в России достигнуты в условиях, когда по оценкам Международного совета по зерну (IGC) в 2017-2018 годах мировой сбор зерна должен уменьшиться на 4 процента по сравнению с урожаем 2016 года", – рассказал он.

При этом, по его словам, вывоз зерна – это наименее эффективный способ использования конкурентного преимущества России, поскольку "при вывозе продукции переработки зерна существенно увеличивается добавленная стоимость, и многие производящие зерно регионы страны расположены в глубине России, далеко от морских портов, что делает экспорт зерна для них невыгодным".

Вместе с тем, эксперт считает, что ситуация резко меняется, если вывозить не зерно, а мясо. "Как известно, в мусульманских странах Востока происходит быстрый рост населения, что расширяет местный спрос на продукты питания", – отметил Дзарасов. Кроме того, по его словам, страны Дальнего Востока переходят с риса на лапшу с мясом, а это также толкает глобальные цены на продовольствие вверх. 

Производство мебели. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кроме того, по мнению аналитиков РЭУ им. Плеханова, было бы весьма выгодно наладить производство древесной продукции с высокой степенью передела сырья. "В России можно выпускать древесно-стружечную плиту, а также различную продукцию из нее, включая мебель", – отметил экономист, добавив, что с учетом текущей себестоимости данного сырья и цен на конечную продукцию, российские производители могут увеличить добавленную стоимость в этой отрасли в несколько раз.

По мнению Руслана Дзарасова, на первый план выходит также химическая промышленность, которая технологически связывает производство мяса и древесно-стружечных материалов. "Предприятия химической промышленности выпускают из природного газа аммиак и метанол: аммиак – основа производства азотных удобрений, а аммиак и метанол в сумме – основа для выпуска карбамидформальдегидных смол", – пояснил он.

Кроме того, по его словам, в стране появилась новейшая технология, позволяющая напрямую получать белок из газа. Таким образом, по его мнению, отечественные глобальные цепочки стоимости могут основываться на высокотехнологических процессах химического производства. "Они расширяют рынок для фундаментальных исследований и прикладных разработок отечественной науки, а также содействуют созданию новых рабочих мест в ряде сопряженных производств", – подчеркнул эксперт РЭУ им. Плеханова.

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