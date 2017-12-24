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Экономика

Ответ биткоину: в Израиле хотят создать национальную криптовалюту

16:4024.12.2017
(обновлено: 16:43 24.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткойн. Архивное фотоКриптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты – "электронный шекель" — в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке", сообщает газета "Гаарец".

Биткойн
© REUTERS / Dado Ruvic/File Photo
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Издание отмечает, что Израиль – не первая страна, в которой возникла идея выпустить электронный аналог национальной валюты. В сентябре центральный банк Швеции опубликовал документ, в котором содержался анализ возможности создания электронной кроны "e-krona".

Однако, как пишет газета, израильская и шведская электронные валюты не станут полным аналогом криптовалюты биткоин — "зашифрованной, децентрализованной валюты, которую не выпускает ни одно правительство и которая не имеет четкого стоимостного эквивалента".

"В случае со Швецией или Израилем криптовалюта будет эквивалентна по стоимости существующей национальной валюте… Электронная версия не будет ставить перед собой цель изменить денежную систему страны", — пишет газета.

Альтернатива наличности

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Предполагается, что электронный шекель станет альтернативой наличным деньгам. Транзакции с электронными шекелями будут осуществляться напрямую между потребителями без посредничества банков.

"Вместо того, чтобы носить с собой купюру номиналом в 200 шекелей (около 57 долларов), израильтяне просто смогут использовать ряд кодов в своем смартфоне, в которых будут зашифрованы эти 200 шекелей", — поясняет издание.

Предполагается, что эмитентом израильской криптовалюты станет Центральный банк страны. Получить электронные шекели, как и традиционные наличные деньги, можно будет через банки, банкоматы или обычные денежные переводы между клиентами.

Как пишет газета, в 2019 году в рамках "Установочного экономического закона" израильский Минфин поручит Центробанку создать комиссию по разработке электронного шекеля.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По данным издания, "Установочный экономический закон" 2019 года в целом ориентирован на формирование корпуса законодательных актов, которые позволят сократить объем наличных денег в экономике. Сокращение наличности в обороте поможет снизить потери госбюджета от операций на "черном рынке".

По оценкам газеты, объем израильского "черного рынка" сегодня составляет около 22% от ВВП. Незаконные транзакции в этом секторе приводят к тому, что государственная казна ежегодно теряет около 50 миллионов шекелей (15 миллионов долларов) невзысканных налогов, что эквивалентно образовательному бюджету страны.

Снижение объема наличных денег в экономике также может стать частью борьбы с финансированием террористической деятельности, поскольку именно наличность является одним из основных источников спонсирования экстремизма.

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Экономика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
И нашего Мавроди себе заберите. Если чо, можете потом казнить.
16:46
24.12.2017
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k.linux2018
Давайте тогда создадим электронный хлеб, воду, мясо.
16:57
24.12.2017
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