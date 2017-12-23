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Экономика

"Киты" против "хомячков": кто стоит за обвалом биткоина

08:0023.12.2017
(обновлено: 12:27 23.12.2017)
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© REUTERS / Dado Ruvic/File PhotoБиткойнБиткойн
© REUTERS / Dado Ruvic/File Photo

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Самая дорогая и популярная криптовалюта в мире биткоин с капитализацией в 232 миллиарда долларов вошла в крутое пике. Достигнув отметки 20 тысяч долларов, биткоин за пять дней потерял 45 процентов своей стоимости — и продолжает падать. В чем причины столь мощного обвала, кто такие "киты", захватившие рынок, как "хомячки", скупившие монеты "на хаях", поддались панике и какое будущее ожидает криптовалюту — в материале РИА Новости.

Рекордный рост

На торгах 17 декабря курс биткоина превысил отметку в 20 тысяч долларов, а его капитализация достигла 335 миллиардов долларов. Такого напора от лидера рынка не ожидали даже самые оптимистичные аналитики — предполагалось, что к концу года за эту валюту будут давать максимум 10 тысяч долларов.

Впрочем, удержать вновь взятую высоту криптовалюта не сумела и начала сразу же катиться вниз. По данным CoinMarketCap, в пятницу биткоин торговался на уровне 11,8 тысячи долларов: минус 28 процентов стоимости только за последние сутки.

На прошлой неделе начались торги фьючерсами на биткоины — по оценкам участников рынка, стартовали они довольно удачно. Чикагская биржа Cboe Global Markets даже столкнулась с переизбытком трафика в первый день, из-за чего ей пришлось дважды приостанавливать торги.

Эксперты, впрочем, предупреждали: пока присутствует доверие спекулянтов и их настроения положительны, цены будут расти. Однако малейшее изменение настроений чревато падением.

© РИА НовостиСообщение о старте торговле фьючерсами на биткоин на сайте товарно-сырьевой биржи Chicago Mercantile Exchange
© РИА Новости
Сообщение о старте торговле фьючерсами на биткоин на сайте товарно-сырьевой биржи Chicago Mercantile Exchange

За 2012-2017 годы криптовалюта выросла на 141 500 процентов, а капитализация стала сопоставима стоимости General Electric.

"Киты" зафиксировали прибыль

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин в шаге от обвала: чем обернется передел рынка криптовалют
"Такие темпы роста актива, подкрепляемого в основном ажиотажным спросом, должны настораживать инвесторов", — отмечал управляющий директор "БКС Ультима" Олег Сафонов.

И инвесторы, похоже, насторожились, а точнее, поспешили зафиксировать прибыль. Именно это и вызвало резкое удешевление самой популярной в мире криптовалюты, уверены наблюдатели, отмечая, что до 90 процентов всей криптовалюты сосредоточено в руках узкого круга людей.

"Главная причина обвала заключается в том, что крупные инвесторы — киты — фиксируют прибыль и выходят из биткоина", — рассказал Вадим Валеев, генеральный директор платформы CryptoInvest.

Кто такие "киты"? Это, например, крупные фонды или частные лица — владельцы больших объемов биткоина. Всего их около тысячи и им принадлежит до 40 процентов всего рынка цифрового актива, которым они успешно манипулируют. С учетом того, что только с начала года биткоин подорожал в 15 раз, продав даже небольшую долю своего огромного состояния, они могут резко обвалить курс.

По мере роста курса биткоина (а большинство наблюдателей ждут отскока этой криптовалюты уже после новогодних праздников) у "китов" появляется все больше возможностей для ценовых маневров, связанных с продажей большого количества этих монет.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Криптовалюта биткойн

"Хомячки" потеряли деньги

Обвал для "китов" — контролируемое событие. Как отмечают аналитики, это нормальная реакция под конец года. Имея серьезные средства — десятки и сотни миллионов долларов, — крупные игроки "пампят" курс тогда, когда им это нужно, и до требуемых уровней. Когда же спрос начинает зашкаливать, они начинают выходить из криптовалюты. Пострадавшими в итоге оказываются "хомячки" — мелкие и неискушенные инвесторы, которые покупали биткоин "на хаях" (высоких ценах). Они реагируют на любую панику и, не являясь обладателями больших денег, несут наиболее серьезные потери.

Охваченные паникой "хомячки" сразу же продают валюту на коррекции и негативных новостях. "Китам" паникеры, наоборот, на руку: на профессиональном сленге трейдеров это называется "стрижка". Когда "хомячки" порываются скидывать цифровые активы, тяжеловесы подбирают их "на низах", а потом вновь подогревают курс: запускают позитивные новости и опять продают на пиковых значениях.

"Те, кто закупил биткоины "на хаях", сейчас охвачены паникой: они не ожидали такого обвала", — констатирует Валеев.

Такие инвесторы в конце концов оказываются не при делах. Все, что им остается, — постепенно выбывать из игры, ведь средств для торгов у них все меньше и меньше.

Наибольшие потери понесли инвесторы, которые делали ставку исключительно на биткоины. Больше повезло тем, кто диверсифицировал портфель: например, помимо биткоинов, имел еще и "голубые фишки" криптовалютного рынка, у которых есть под собой какие-то активы, компании и технологии, — например, Ripple и Etherium.

© AFP 2017 / Anthony WallaceМужчина проходит мимо витрины биткоинов в Гонконге
© AFP 2017 / Anthony Wallace
Мужчина проходит мимо витрины биткоинов в Гонконге

Обвал не исчерпан

Как уверяют наблюдатели, нынешний обвал был прогнозируем: его ждали к 25 декабря, так как "киты" обычно активизируются перед Новым годом. Однако произошел он несколько раньше.

Таким образом, глубина падения криптовалюты еще не исчерпана, она будет падать и дальше, а до каких уровней — предсказать сложно. "Возможно падение до уровней поддержки в десять и девять тысяч долларов, но не исключено, что и ниже" — предполагает Валеев.

Директор по инвестициям в фонде CryptoLife Мансур Гусейнов считает, что биткоин может подешеветь и до 7,5 тысячи долларов. Он отмечает, что в последние несколько месяцев рост был слишком быстрым и рынку необходима коррекция.

Впрочем, по мнению наблюдателей, уже в январе-феврале ситуация стабилизируется и курс биткоина вновь пойдет вверх. Трейдеры не исключают, что к весне будут давать и 25 тысяч, и даже 40 тысяч долларов за монету.

Как бы там ни было, мощный обвал криптовалюты еще раз подтверждает ее спекулятивную сущность — она близка к природе пузыря недвижимости. Насколько долгосрочным и драматичным окажется в итоге падение и произойдет ли отскок — покажет ближайший месяц. 

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Экономика
Комментарии
32 пользователя оставили 65 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
nejnyi45
А без лоха и жизнь плоха
08:23
23.12.2017
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Андрей Федотов
Ровно то, что и происходит на всех прочих спекулятивных рынках...
08:49
23.12.2017
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