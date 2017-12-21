МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Основатель и гендиректор хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед считает, что биткоин может потерять половину своей нынешней цены. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

По словам инвестора, вложившегося в биткоин, когда он стоил всего 72 доллара, все взлеты и падения больших проектов на блокчейне еще впереди.

"На следующей неделе биткоин может упасть на 50%, туда, на отметку месячной давности. Но через год он может стоить намного дороже, чем сейчас", — предполагает Морхед.

Дэн Морхед основал Pantera Capital в 2003 году. Фонд специализируется на инвестициях в цифровые валюты. В 2017 году прибыль от деятельности компании составила 25004 процента (1,7 миллиарда долларов). По оценкам экспертов, лучшие хедж-фонды, работающие с традиционными финансовыми инструментами, в нынешнем году показали доходность в 148 процентов.

На прошлой неделе курс биткоина обновил рекорд, превысив 20 тысяч долларов. Затем начался спад: сейчас самая популярная в мире криптовалюта торгуется около отметки в 17 тысяч.