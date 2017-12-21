Поправки ЕК в газовую директиву не связаны с санкциями США, заявил посол ЕС

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Предлагаемые Еврокомиссией поправки в газовую директиву не связаны с санкциями США и не направлены против какого-то одного газопровода, заявил в интервью РИА Новости посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

Еврокомиссия в начале ноября предложила внести изменения в законодательство Евросоюза в сфере газа, которые затрагивают будущую работу создаваемого газопровода "Северный поток — 2". Предложенные поправки еще должны обсудить и согласовать министры стран ЕС в рамках Совета ЕС и пленарная сессия Европарламента. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович выражал надежду, что поправки к Газовой директиве ЕС будут одобрены в 2018 году.

"Во-первых, предложение Европейской Комиссии касается внесения изменений в действующую Газовую директиву. Во-вторых, оно никак не связано с санкциями США. В-третьих, цель законодательного предложения — дополнить и уточнить действующую директиву в том, что касается установления юрисдикции ЕС над всеми трубопроводами, которые идут в и из Евросоюза. Таким образом, это не направлено против какого-то одного трубопровода, а касается всех трубопроводов", — заявил Эдерер.

Он отметил, что в настоящее время предложенный Комиссией законопроект обсуждается и решение по нему должно приниматься Советом ЕС и Европарламентом. "Только после его принятия мы сможем сказать, как это повлияет или не повлияет на тот или иной проект", — подчеркнул высокопоставленный европейский дипломат.

Минфин США 31 октября опубликовал поправки в четвертую директиву о технологических санкциях в энергетической отрасли России, которая теперь затронет не только проекты на территории страны, но и новые за ее пределами. Согласно документу, физическим и юрлицам, находящимся в американской юрисдикции, с 29 января 2018 года запрещается вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Соответствующим лицам запрещается без разрешения Офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэкспорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, США, вводя санкции в отношении РФ, пытаются потеснить Россию на европейском рынке энергетики и вооружений.

В Евросоюзе выразили озабоченность в связи с принятием США односторонних санкций против России. В Брюсселе полагают, что эти меры могут затронуть экономические интересы ЕС.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:30.