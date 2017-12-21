"Газпром" и китайская CNPC заключили соглашение по поставкам газа

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Газпром" и китайская CNPC заключили координационное соглашение — приложение к договору купли-продажи природного газа по "восточному" маршруту — трубопроводу "Сила Сибири", говорится в сообщении российской компании.

Документ был подписан в среду в Пекине по итогам рабочей встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Вана Илиня.

"В соглашении, в частности, указаны условия взаимодействия сторон и порядок учета газа при осуществлении поставок", — говорится в сообщении.

"Газпром" и CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.