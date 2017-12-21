Курс биткоина остается стабильным, Bitcoin Cash — дорожает

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) по-прежнему торгуется возле отметки в 17 тысяч долларов, а Bitcoin Cash продолжает расти в цене после запуска торгов платформой Coinbase, следует из данных торгов.
8.6%Конечно, у криптовалют большие перспективы
13.8%Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)
55.6%Нет, я не доверяю криптовалютам
22.0%Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся
Криптовалюта Ethereum, в свою очередь, поднималась в цене на 9,7%, до 871,6 доллара, Bitcoin Cash — на 6,7%, до 3,67 тысячи долларов, Ripple — дорожала на 30%, до 98,75 цента, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 643,18 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 44% всего рынка криптовалют, Ethereum — 13%, Bitcoin Cash — 10%.
Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.
Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.