Какие долги по налогам простят россиянам

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, содержащий нормы, которые направлены на реализацию инициативы президента о списании долгов по имущественным налогам. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении планируется 21 декабря.

РИА Новости разобралось в том, от каких именно задолженностей могут избавить россиян.

Долги спишут, но не все

Поправки в законодательство позволят списать долги по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц, земельному налогу. Но не все, а только те, которые возникли до 1 января 2015 года. Срок давности по уплате этих налогов как раз составляет три года. То есть в 2018 году налоговики могут направить уведомление и требовать перечислить в бюджет налоги лишь за 2015–2017 годы. Задолженность по пеням, начисленным за недоимку по имущественным налогам, также будет списана.

Налоговые долги индивидуальных предпринимателей, накопившиеся на 1 января 2015 года, также будут прощены (за исключением НДПИ, акцизов и платежей при внешней торговле). ИП будут прощены недоимки и по страховым взносам — но уже за период до 1 января 2017 года. Также будет списана задолженность по пеням и штрафам.

Глубина взыскания по налогам составляет три года — таким образом, прощаются те долги, которые и так не могут быть взысканы. Чиновники обещают, что все списание произойдет без участия граждан — силами самих налоговиков.

По мнению законодателей, принятие данного законопроекта позволит улучшить материальное положение граждан, которое значительно ухудшилось в связи с общим состоянием экономики.

Льготы пенсионерам

Дополнительные льготы будут положены пенсионерам, инвалидам и ветеранам: их освободят от кадастровых налогов на земельные участки, так называемого, "налога на шесть соток".

Сейчас льготные категории граждан освобождены от уплаты налога на квартиры и другую недвижимость, но не на земельные участки: за них предусмотрен денежный вычет в 10 тысяч рублей из кадастровой стоимости участка. Как следует из текста поправки, обязанность платить земельный налог останется у обладателей земли площадью больше 6 соток, но только из расчета за оставшиеся квадратные метры.

Президент России Владимир Путин 14 декабря, общаясь с журналистами, говорил о необходимости освобождения льготных категорий граждан, имеющих право на вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, от земельного налога в отношении земельных участков в 6 соток. Он также сказал, что надо освободить граждан от накопившейся за предыдущие годы безнадежной налоговой задолженности, одновременно напомнив, что задолженность, например, индивидуальных предпринимателей составляет примерно 15 миллиардов рублей.