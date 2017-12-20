"Опора России" предложила отложить распространение онлайн-касс

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Технология введения онлайн-касс в России еще до конца не отлажена, их всеобщее распространение необходимо отложить на год – до 1 июля 2019 года, заявил РИА Новости глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.
По словам Калинина, "Опора" не получала от членов организации информации о сбоях, поскольку на данный момент онлайн-кассы были установлены в основном крупным и средним бизнесом, "а следующая волна будет 1 июля 2018 года, когда уже вся торговля и общепит, в том числе малый и микробизнес установят кассы".
"Этот показательный сбой подтвердил правоту президента РФ и позицию "Опоры", чтобы дали еще год отсрочки на очень массовый сегмент, сферу услуг, чтобы поставить онлайн-кассы не 1 июля 2018 года, а 1 июля 2019 года", — заявил руководитель общественной организации.
"Технология еще не отлажена. Кроме того, когда начинается обработка big data, оборудование и серверы могут давать сбой. Когда идет интернет-трафик, вроде все работает, но когда он в разы увеличивается, начинает отказывать оборудование. Мы еще этот процесс не изучили. Я надеюсь, что из этого сбоя будут извлечены определенные технологические уроки", — добавил Калинин.
Предприятия, работающие в торговой сфере в России, с текущего года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. С 1 февраля 2017 года переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику. А с 1 июля 2018 года электронные онлайн-кассы станут обязательными для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наличные или электронные денежные расчеты. Обязанность использовать новую ККТ будет установлена для них вне зависимости от системы налогообложения, которой они пользуются.