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Экономика

"Опора России" предложила отложить распространение онлайн-касс

17:2420.12.2017
01800
© РИА Новости / Яков АндреевПерейти в фотобанкОплата покупки наличными деньгами. Архивное фотоОплата покупки наличными деньгами. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Технология введения онлайн-касс в России еще до конца не отлажена, их всеобщее распространение необходимо отложить на год – до 1 июля 2019 года, заявил РИА Новости глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.

Покупатели в продуктовом гипермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В России произошел массовый сбой в работе касс
В России в среду произошел массовый технический сбой в работе онлайн касс. По информации Федеральной налоговой службы, проблемы затронули контрольно-кассовую технику (ККТ) четырех производителей — АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель". ФНС разъяснила, что в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без использования ККТ, но позднее они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки. На практике многие предпочли приостановить торговлю.

По словам Калинина, "Опора" не получала от членов организации информации о сбоях, поскольку на данный момент онлайн-кассы были установлены в основном крупным и средним бизнесом, "а следующая волна будет 1 июля 2018 года, когда уже вся торговля и общепит, в том числе малый и микробизнес установят кассы".

"Этот показательный сбой подтвердил правоту президента РФ и позицию "Опоры", чтобы дали еще год отсрочки на очень массовый сегмент, сферу услуг, чтобы поставить онлайн-кассы не 1 июля 2018 года, а 1 июля 2019 года", — заявил руководитель общественной организации.

"Технология еще не отлажена. Кроме того, когда начинается обработка big data, оборудование и серверы могут давать сбой. Когда идет интернет-трафик, вроде все работает, но когда он в разы увеличивается, начинает отказывать оборудование. Мы еще этот процесс не изучили. Я надеюсь, что из этого сбоя будут извлечены определенные технологические уроки", — добавил Калинин.

Внедрение микрочипа в электронную микросхему
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По его словам, сегодня в России финансовые накопители производят всего три компании, а установку ПО – только одна. "Технологический прогресс на нашей стороне – с каждым годом эти решения становятся качественнее, дешевле… но реформу нужно проводить ступенчато и порциями. Мы считаем, что на часть видов деятельности не нужно ставить кассы. Допустим, вендинговую торговлю нужно точно отодвигать до 1 июля 2019 года, поскольку там вообще пока нет технических решений", — уверен глава "Опоры".

Предприятия, работающие в торговой сфере в России, с текущего года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. С 1 февраля 2017 года переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику. А с 1 июля 2018 года электронные онлайн-кассы станут обязательными для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наличные или электронные денежные расчеты. Обязанность использовать новую ККТ будет установлена для них вне зависимости от системы налогообложения, которой они пользуются.

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