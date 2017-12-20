Амурские пчеловоды будут поставлять мед в сетевые московские магазины

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пчеловоды из Амурской области планируют начать поставки меда в крупные сетевые магазины, сообщил губернатор региона Александр Козлов.

По его данным, с начала реализации программы "дальневосточный гектар" в Приамурье подано больше 7,5 тысяч заявок, больше тысячи из них — от граждан других регионов. На сегодня уже заключено почти пять тысяч договоров на общую площадь порядка 5 тысяч гектаров. Он отметил, что чаще всего участки берут под сельскохозяйственные нужды.

"У нас регион не только сельскохозяйственный, но и приграничный. Мы третьи в стране после Москвы и Приморья по популярности у туристов из Китая. В том числе китайского туриста интересует в Приамурье покупка кондитерских изделий и меда. Презентация продукции наших предпринимателей на "Днях Дальнего Востока" в Москве на улице Тверской позволила обсудить вопросы ее реализации с такими сетевиками как "Магнит", "Азбука вкуса". Я боюсь, что у нас даже меда столько нет", — рассказал Козлов в интервью РИА Новости.