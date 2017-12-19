Россия впервые официально использовала блокчейн

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начали обмен документами с использованием технологии блокчейн, сообщает банк во вторник.

"В стадию опытно-промышленной эксплуатации запущен совместный проект Сбербанка и Федеральной антимонопольной службы РФ "Цифровое взаимодействие ФАС России с банками и хозяйствующими субъектами на основе технологии блокчейн", — говорится в сообщении.

Ранее в рамках пилотного проекта ФАС со Сбербанком, а также компаниями "Аэрофлот", "Русский уголь", "Фортеинвест" и другими были изучены возможности распределенного хранения документов для повышения скорости, надежности и качества взаимодействия. По результатам пилотного проекта были согласованы требования по реализации системы и ее дальнейшему развитию.

В настоящее время запущен процесс, при котором информация и документы, которыми обмениваются ФАС со Сбербанком, успешно передаются и хранятся в зашифрованном виде с использованием технологии блокчейн и сертифицированных в РФ средств криптографии, отмечает банк.

Блокчейн — децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают, в частности, криптовалюты, в том числе самая популярная — биткоин. Главным преимуществом блокчейна считается безопасность, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в базе информацию, а также анонимность операций с криптовалютами.