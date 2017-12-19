Минторг США внес в черный список две российские оборонные компании

ВАШИНГТОН, 19 дек – РИА Новости. Министерство торговли США внесло в свой черный список две российские компании, работающие на военно-промышленный комплекс, говорится в сообщении, которое размещено во вторник на сайте Федерального реестра, где публикуются официальные документы американского правительства.

В черный список минторга внесены АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады".

"Эти компании производят для министерства обороны РФ комплексы крылатых ракет наземного базирования, дальность полетов которых запрещена в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Вашингтоне полагают, что деятельность этих компаний угрожает национальным интересам США.

Ранее "Титан-Баррикады" и "Новатор" были включены министерством финансов США в санкционный список из 39 российских компаний в соответствии с подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа законом "О противодействии противникам Америки через санкции" против РФ, КНДР и Ирана.

В соответствии с решением минторга, Вашингтон вводит режим экспортного лицензирования на продукцию попавших в черный список компаний, а также на связанную с ними продукцию из других стран, если в ней есть американские комплектующие.