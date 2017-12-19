"Газпром" с 2018 года увеличит объемы поставок газа в Сербию

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Дополнение к контракту на поставку российского газа в Сербию предусматривает увеличение ежегодных объемов поставок с 2018 года с 1,5 миллиарда до 2 миллиардов кубометров, говорится в пресс-релизе "Газпрома".
Церемония состоялась в присутствии президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.
"В соответствии с документом, объемы поставок российского газа в рамках действующего контракта, начиная с 2018 года, будут увеличены с 1,5 миллиарда кубометров до 2 миллиардов кубометров в год", — сообщает "Газпром".