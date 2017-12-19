В Совфеде предлагают кабмину и ЦБ проанализировать угрозы от криптовалют

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Участники Интеграционного клуба при председателе Совфеда по итогам слушаний рекомендуют правительству РФ провести совместно с Центробанком анализ возможных угроз для экономики России от использования криптовалют.

Кабмину предлагается также "подготовить предложения по противодействию возможным негативным последствиям, связанным с появлением криптовалют".

Для апробирования и регулирования новых финансовых операций и видов деятельности правительству предлагается реализовать пилотные проекты в области выпуска токенов под производственные проекты на территории стран ЕАЭС, электронные торговые площадки по экспорту-импорту товаров и услуг между странами союза, а также по обмену криптовалют.