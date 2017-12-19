Суд в Москве не стал приостанавливать дело о выплате Киевом $144 миллионов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Украины о приостановлении производства по заявлению "Татнефти", которая требует признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд определил отказать в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу", — сказала судья Ольга Лежнева.

Представитель Украины просил суд приостановить производство по делу до рассмотрения Верховным судом Франции кассационной жалобы Украины на решение международного арбитража, которое требует исполнить "Татнефть". По его словам, если Верховный суд Франции отменит решение арбитража, оно не сможет быть исполнено ни в одном государстве. На предыдущем заседании в ноябре представитель Украины говорил, что вынесение решения по кассации ожидается летом 2018 года.

Представитель "Татнефти" сообщил во вторник, что суд во Франции 9 ноября исключил кассационную жалобу Украины из реестра, поскольку Украина не исполнила решения международного арбитражного суда и апелляционного суда Парижа в части возмещения судебных расходов. По словам представителя компании, в настоящее время производство по жалобе приостановлено на неопределенный срок. "Дело больше не находится на рассмотрении кассационного суда", — сказал представитель "Татнефти". Он уточнил, что рассмотрение может быть возобновлено в течение двух лет, если Украина выплатит судебные расходы.