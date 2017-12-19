"Не имеет будущего": сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты.

"Могу сказать, что вложения в биткоин — самые экстремальные инвестиции, которые вы только можете сделать. <…> Люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта", — приводит Business Insider слова предпринимателя.

По словам Ольденбурга, основные проблемы биткоина — высокие комиссии и падающая скорость переводов. Предприниматель отмечает, что пропускная способность сети ограничена "размером блока" — памяти, которая хранит записи транзакций. Из-за этого криптовалюта неликвидна и вложения в нее становятся слишком рискованными.

По некоторым данным, комиссионные сборы за транзакции в биткоинах удваиваются каждые три месяца. При этом на подтверждение одной операции в среднем требуется 4,5 часа, отмечает Business Insider.

Ольденбург признался, что продал все свои биткоины, но не отказался от криптовалют в целом, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.

Компания Bitcoin.com управляет одним из крупнейших отраслевых сайтов и предоставляет инструменты для инвестиций в биткоин. На ресурсах компании зарегистрировано более 500 тысяч криптовалютных кошельков.

На прошлой неделе курс биткоина обновил рекорд, превысив отметку в 20 тысяч долларов. За год пиковая цена этой криптовалюты выросла в 20 раз.