МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения между Россией и ЮНЕСКО о создании на базе Санкт-Петербургского горного университета Международного центра компетенций в горнотехническом образовании, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект соглашения между правительством РФ и ООН по вопросам образования, науки и культуры о создании Международного центра компетенций в горнотехническом образовании в Санкт-Петербурге под эгидой ЮНЕСКО", — говорится в документе.

Проектом соглашения предусматривается, что центр будет создан на базе Санкт-Петербургского горного университета как самостоятельное юридическое лицо в форме некоммерческой автономной организации.

Сообщается, что центр создаётся для развития системы подготовки квалифицированных специалистов и научных кадров горнотехнического профиля, разработки единой системы международной профессиональной сертификации инженерного персонала, создания благоприятных условий для обеспечения глобальной мобильности студентов и аспирантов, преподавателей и учёных.

Как следует из документа, в задачи центра входит совершенствование систем высшего образования, технического и профессионального образования и подготовки в минерально-сырьевом секторе экономики. Также организация предусматривает разработку системы оценки международного уровня профессиональной грамотности с присвоением квалификаций горнотехническим инженерам и руководителям, занятым на предприятиях минерально-сырьевого комплекса.

Добавляется, что подписание соглашения направлено на реализацию реализации государственной программы "Развитие образования" в области создания конкурентоспособного сегмента исследований и разработок в области минерально-сырьевого сектора экономики, развитию фундаментальных научных исследований по горному делу и смежным областям наук. Также оно поспособствует внедрению российских исследований и разработок в международное научно-техническое пространство.