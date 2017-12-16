МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения между Россией и ЮНЕСКО о создании на базе Санкт-Петербургского горного университета Международного центра компетенций в горнотехническом образовании, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.
Проектом соглашения предусматривается, что центр будет создан на базе Санкт-Петербургского горного университета как самостоятельное юридическое лицо в форме некоммерческой автономной организации.
Сообщается, что центр создаётся для развития системы подготовки квалифицированных специалистов и научных кадров горнотехнического профиля, разработки единой системы международной профессиональной сертификации инженерного персонала, создания благоприятных условий для обеспечения глобальной мобильности студентов и аспирантов, преподавателей и учёных.
Добавляется, что подписание соглашения направлено на реализацию реализации государственной программы "Развитие образования" в области создания конкурентоспособного сегмента исследований и разработок в области минерально-сырьевого сектора экономики, развитию фундаментальных научных исследований по горному делу и смежным областям наук. Также оно поспособствует внедрению российских исследований и разработок в международное научно-техническое пространство.